Se billedserie Helena Juul og Maria Mørkeby tager gerne imod flere kaffetørstige gæster på Emmerys i Algade.

Send til din ven. X Artiklen: Ikke kun sort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke kun sort

Dine kaffebønner bliver stadig hørt på udvalgte steder i Roskilde

Roskilde Avis - 16. marts 2020 kl. 15:51 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods de halvtomme gader går den kaffetørstige ikke nødvendigvis forgæves i det centrale Roskilde.

Ganske vist er mange caféer midlertidigt lukket, men både hos Café Korn i Skomagergade, Lagkagehuset og Emmerys i Algade og Kaffekilden på Hestetorvet er dørene åbne for den kaffetrængende.

Lidt uden for centrum, på RO's Torv, er det også stadig muligt, at stille både kaffe- og kagetrangen hos Peace of Cake.

Sidder spredt - Vi åbner lidt senere end normalt, og det timelønnede personale bliver hjemme, indtil der er behov for dem. Vi har vel 70-80 procent færre kunder end normalt, så her er god plads til dem, der kommer. Mange ringer også og spørger, om vi har åbent, og om der er plads til, at man kan sidde spredt, siger indehaver af Kaffekilden, Ibo Yildiz, som holder åbent så længe, han fortsat må.

På den sikre side På caféen har de iværksat en række forholdsregler, og de spritter derfor af efter hver gæst, har opsat flere hånddispensere med håndsprit og i øvrigt fjernet de vanddispensere, der tidligere stod fremme til fri afbenyttelse.

- Vi har også fjernet lågene til togo-kaffen. Når man tager et låg, så rør man typisk ved de 3-4 øverste. Nu får de i stedet et af personalet, fortæller Ibo Yildiz.

Skubber huslejen Kaffekilden har normalt et stort publikum af studerende i løbet af hverdagene. Dem er der nu betydeligt færre af, selv om enkelte sidder med deres computere i krogene af den 200 kvm store kaffebar.

Uden udsigt til snarlig bedring har ejeren netop bedt andelsforeningen, hvor han lejer sig ind, om udsættelse af huslejen.

- Vi tjener ikke penge i disse dage, men forhåbentlig kan vi betale vores lønninger, siger han.

En stille dag For enden af Hestetorvet er der også åbent på Emmerys, hvor souschef Helena Juul og barista Maria Mørkeby har en rolig dag på arbejdet.

- Her er rigtigt stille. Normalt skal man lede efter en plads at sidde på det her tidspunkt, men de stamgæster, der typisk ville sidde og spise morgenmad, de tager måske bare en togo-kaffe med sig, siger Maria Mørkeby.

Holder Danmark i gang De to medarbejdere har taget en række forholdsregler, så man kan nyde sin kaffe i rimelig forvisning om, at man ikke skal hjem under dynen bagefter.

- Vi har hverken smagsprøver eller vand stående fremme, og har i det hele taget droppet al selvbetjening. Derudover har vi naturligvis håndsprit stående fremme samt skiltning om vores forholdsregler, fortæller Helena Juul, som også holder de samme åbningstider som hidtil.

- Vi holder åbent, indtil regeringen fortæller os, at det er slut. Vi vil gerne holde Danmark i gang, siger hun.