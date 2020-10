Se billedserie OL-svømmeren Julie Kepp fra Jyllinge får med sin nye bil meget bedre mulighed for at passe sin træning to gange om dagen i København.

Idrætsformand sikrer: Ekstra fart på OL-Julie

02. oktober 2020

Formanden for Roskilde Idræts Union Frank Veje har netop sikret, at den lokale OL-svømmer Julie Kepp får ekstra fart på, når hun skal passe sin omfattende træning og få en travl hverdag til at hænge sammen.

Den 20-årige Jyllinge-pige, der allerede var med til OL i Rio de Janeiro i 2016, ventes også at deltage til næste år ved de udsatte OL i Tokyo. Hun har ligeledes gode muligheder for at være på toppen igen ved OL i Paris i 2024.

Men for at kunne passe træningen rigtigt, skal hun to gange hver dag fra Jylinge til København og tilbage igen. Det er der gået meget tid med, og det går ud over den allerede travle hverdag.

Derfor har Frank Veje arbejdet hårdt på at skaffe hende en bil at køre i, så hun kan komme hurtigt og let omkring. Det er nu lykkedes at skaffe en Skoda Scala i samarbejde med Skoda Roskilde, Spar Nord, Forum-advokaterne, Dahvid og Bauhaus.

De er lydhøre

Frank Veje gik i gang med opgaven, da kommunens talent- og idrætskonsulent Steen Hansen gjorde ham opmærksom på, at en af Roskildes allerbedste sportsfolk havde denne store praktiske udfordring, og det kunne gå ud over hendes muligheder for at komme helt til tops.

- Jeg er kun glad for denne type af opgaver, hvor RIU kan gøre noget for en af kommunens allerdygtigste sportsfolk. Så mange har vi jo heller ikke af dem, og når det går godt for Julie, smitter den gode omtale jo også af på Roskilde og vores lokale sportsliv, forklarer han.

- Så jeg tog fat og kontakte en række af byens erhvervs-virksomheder. De er faktisk meget lydhøre og vil gerne hjælpe, når vi taler om sportsfolk, der som Julie er helt oppe på OL-niveau, fortæller han.

37.000 medlemmer

I foråret afløste Frank Veje Jørgen Aufeldt som ny formand for Roskilde Idræts Union. Det er en paraply-organisation, der samler alle de lokale idrætsklubber for at varetage deres fælles interesser i forhold til kommunen og andre instanser. Her er op mod 100 sportsklubber med, og de repræsenterer tilsammen 37.000 medlemmer i hele kommunen.

- Jeg synes, det er en utrolig spændende opgaver og vil gerne gøre RIU mere synlig, så borgerne i Roskilde ved, hvad vi egentlig går rundt og laver, forklarer Frank Veje.

- Foreløbig har jeg haft meget travlt med at lære så mange forskellige ansigter at kende. Jeg møder jo så mange nye folk i denne funktion.

Frank Veje var for 12 år siden med til at starte spring-gymnastikken i Gadstrup, og klubben gjorde sig hurtigt bemærket med mange gode resultater. For to år siden rykkede den ind i det nye springcenter på Kildegården i Roskilde, og navnet blev samtidig ændret til Team Gym Roskilde.

- Her er det lykkedes at skabe et stærkt elitemiljø, og klubben har nu omkring 15 gymnaster på landsholdet, både blandt juniorer og seniorer, beretter en stolt Frank Veje.

