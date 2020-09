Se billedserie INSP har været nabo til en byggeplads gennem halvandet år. Men nu er der snart lys for enden af mobilhegnene.

INSP rejser sig af støvet

Roskilde Avis - 01. september 2020 kl. 19:37 Af Tekst foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det sidste halvandet år har der været tre skiftende adgangsveje, så det har været svært at trække folk herind. Men til november er alle flyttet ind, og hegnet er væk. Så vi kan se en ende på det, siger Camilla Martens, der har været leder på INSP siden foråret 2019.

Bydelshuset har været nabo til en byggeplads i samme periode, efterhånden som hundredvis af nye boliger nu rejser sig på det gamle skoleslagteri-område, og INSP har derfor været klemt inde bag gule mobilhegn med labyrintiske adgangsforhold til følge.

Men snart er ventetiden altså ovre. For nylig flyttede de første nye beboere ind på den anden side af hegnet, og Camilla Martens og medarbejderne stod klar med kaffe til de nye naboer.

- Vi er et lille lokalsamfund, og jeg håber, at INSP kan smelte sammen med de omgivende boliger, siger lederen, som netop har genoptaget fællesspisningen i huset om torsdagen.

Økonomi skåret til Livet i ufrivillig hemmelighed har også kostet på bundlinjen, og Camilla Martens har derfor måttet tage afsked med flere medarbejdere, så lønningerne nu er nede på 6-7 årsværk. Selv udråbstegnet i bydelshusets navn er for længst sparet væk.

Indtægterne kommer fra en kommunal grundbevilling, kontrakter med kommunen, indtægter fra både INSP Sound, den socialøkonomiske café og mødeforplejning. Endelig kan bydelshuset løbe an på donationer fra tid til anden - senest har INSP søgt og fået en Corona-donationen på 300.000 kroner fra Liljeborgs akutpulje. Med en økonomi i balance, venter nu en række større og mere langsigtede projekter blandt alle de mindre.

Ind i fællesskabet Et af disse er Kedelcentralen, som ligger på den anden side af Køgevej. INSP har både fået lovning på bygningerne og knap fire millioner kroner af kommunen - dog skal INSP finde yderligere 14-15 millioner kroner, før den gamle central står færdig som et frivilligt drevet hub for musikteknologiske miljøer.

- Det handler om at få folk ud af deres kælder og ind i et fællesskab. Noget tilsvarende findes ikke i Danmark, siger Camilla Martens.

Pladsen og pengene Til de eksisterende bygninger fik INSP sidste år en million kroner fra Realdanias Underværker - penge der skal gå til den såkaldte klimaskærm bestående af vinduer, tag, fjernvarmeanlæg og andre tiltag, der kan reducere energiforbruget.

De penge giver dog ikke mere plads på INSP, som både danner ramme om en café, madklubber, et levende kunst- og musikmiljø, et iværksættermiljø, træ- og metalværksted og meget mere.

Derfor har Camilla Martens også blikket rettet mod den tidligere kontorbygning på grunden, som har stået tom i årevis, og som INSP ejer.

- Vi har pladsudfordringer, og vi leder efter penge. Det er to grundvilkår, vi lever med, smiler lederen, som trives i jobbet med de mange bolde i luften.

- Det er et blækspruttejob, og det gør det sjovt. Ejendommene er de tunge bolde, og de tager tid, men jeg sætter mange andre mindre flueben i løbet af en arbejdsuge, fortsætter hun.

Det fulde potentiale Uanset pladsen og pengene fortsætter INSP med at være det konstant foranderlige resultat af de mennesker, der udfylder det. Det er en del af stedets historie og dna at være i konstant udvikling og samtidig skabe rammerne for, at mennesker kan mødes og inspirere hinanden på tværs af interesser og socialklasser.

- Du skal kunne komme her og få forløst dit potentiale. Sådan et sted vil vi gerne være, og det kan tale til alle mennesker uanset ressourcer. Vi er sat i verden for at skabe værdi for Roskilde, siger Camilla Martens.