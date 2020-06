Hver sjette ansatte i kommunen rejser

I 2018 var omsætningen på 16,7 pct. og i 2019 på 16,7 pct. Da kommunen i alt har knapt 7.000 ansatte, vil det sige, at der skiftes ud på over 1.000 pladser om året.

Kommunen har et mål om, at udskiftningen skal være på under 15 pct., men det er altså ikke blevet opfyldt i de to sidste år.