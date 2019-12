Send til din ven. X Artiklen: Husker du 2019: Stanken over Roskilde: Lugtens ejermand fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husker du 2019: Stanken over Roskilde: Lugtens ejermand fundet

Roskilde Avis - 23. december 2019 kl. 00:21 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Avis ser tilbage på 2019 med nogle af de mest læste artikler.

Husker du for eksempel i sommer, da en stram lugt endnu en gang spredte sig over by og land. En fæl lugt bredte sig i den seneste uge over Roskilde og omegn.

Specielt i Vindinge og ved haveforeningerne Roarsgave og Maglelunden har de været ramt hårdt i løbet af ugen.

Nogle var så mærkede af det, at de ikke kunne sove om natten.

Inde i Roskilde by snoede stanken sig tungt gennem byens gader.

Hver gang, man åbnede et vindue, kom den ubehagelige og ubestemmelige lugt ind. Og går man ud i byens gader, kan man ikke undgå at få den ubehagelige stank i næsen.

Men hørmen havde lettet lidt lørdag.

Roskilde Avis var ude på en lugterunde lørdag, for at lokalisere lugten.

For nogle år siden kom den fra det tidligere Kara i dag Argo og Solum.

Derfor gik turen i første omgang til disse lokaliteter, der denne dag var nærmest lugtfrie. I hvert fald var der ingen spor af netop den lugt, der havde lagt sig over byen.

Derefter gik turen til markerne omkring Vilvorde og de to kolinihaveforeninger, hvorfra der også havde været mange klager. Her var der lørdag en svag lugt, men hvorfra den kom, var ikke til at konstatere.

Lugtens ejermand I løbet af ugen har mange ringet til Roskilde Kommune for at klage over lugten, og det medførte at kommunen satte en miljømedarbejder på sagen.

Mandag formiddag var miljømedarbejder i kommunen Bente Gjerulff på besøg hos lugtens ejermand, Landbrugsskolen, der hører under Roskilde Tekniske Skole.

Hun forklarer, at skolen i løbet af ugen var begyndt at køre tonsvis af ikke færdigkomposteret have- og parkaffald på deres mark, der ligger tæt ved haveforeningerne. Og at det var det, der havde givet anledning til stanken i hele byen. Komposten lå på jorden i en stor bunke og dampede og dunstede.

Kommunen indskærpede overfor skolen, at lugten skulle reduceres, f.eks. ved nedpløjning. Skolen valgte i stedet at sprede komposten. Det skete fredag, da det viste sig, at jorden var for tør, til at den kunne pløjes ned, forklarer Bente Gjerulff.

- De vil forsøge at pløje komposten ned i jorden mandag, hvor jorden gerne skulle være blevet lidt mere våd.

Bente Gerulff forklarer, at skolen ved at sprede komposten ud på marken, ikke har gjort noget, den skulle have haft tilladelse til.

Hvis man har problemer med lugt, kan man melde det på Roskilde Kommunes hjemmeside.

