Send til din ven. X Artiklen: Husker du 2019: Pas på indbrudstyvenes hemmelige sprog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husker du 2019: Pas på indbrudstyvenes hemmelige sprog

Roskilde Avis - 25. december 2019 kl. 00:13 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Avis ser tilbage på året, der gik, med nogle af de mest læste artikler. Her er det en artikel fra august. Atter en gang har indbrudstyvene været på rov flere steder i weekenden. Det betyder, at folk er kommet hjem til gennemrodede huse og smadrede ruder.

Gerningsmændene kan sætte forskellige tegn for at markere, at der er fri bane, fordi beboerne ikke er hjemme, har man set syd for grænsen.

Tegnene kan være flere, men fælles for dem er, at de ikke plejer at være der.

Her bor en bidst hund, betyder tegnet.



Nogle har oplevet, at der jævnligt står uforklarlige tomme øldåser ved deres hjem, hvilket sagtens kan være et tegn fra indbrudstyve. Nogle har oplevet, at der er lagt chokolade eller andet på dørmåtten. Andre stedet i landet og specielt udlandet har man set, at der er tegnet forskellige tegn rundt omkring på døre, karme eller fliser.

Politiet råder til, at man fjerner tegnene med det samme, kontakter politiet og snakker med naboerne om, at tyve muligvis er på vej til at bryde ind.

Specielt østeuropæiske tyvebander er kendte for at have et indbyrdes internationalt kodetegnsprog, som de har snuppet fra skærslippere og landevejsriddere. Tegnene skriver de med kridt for at hjælpe og advare hinanden. Kridttegningerne kan blandt andet betyde, pas på arrig hund, huset indeholder mange værdigenstande, ingen penge her og meget andet.