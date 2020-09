Universitetsstien har været spærret siden begyndelsen af juni, hvor arbejdet med at anlægge den nye del af stien gik i gang.

Hurtigrute til Trekroner: Borgmesterstien genoplivet efter indvielsen af nyt stykke cykelsti

Cyklister og fodgængere har fået kortere vej på ruten mellem Roskilde og Trekroner efter at Universitetsstien er blevet forlænget og rettet ud, så man ikke længere skal en tur ind mellem villaerne på strækningen fra Solvænget til Gammel Trekronervej. Nu er der kommet et stykke sti langs jernbane på denne strækning.

- Som beboer i Trekroner bruger jeg selv stien flittigt, sagde borgmester Tomas Breddam, da han stod for at indvie den nye sti.

- Jeg har set på hegnet, der har spærret stien i anlægsperioden og har glædet mig til at vælte det, som man siger i festival sammenhæng.

- Der er dog ingen orange scene bag hegnet, men en ny cykelsti til Roskilde, hvor man kan køre uden at møde en bil undervejs.

Borgmestersti

Inden borgmesteren væltede hegnet, eller nærmere trak det til side, fortalte han også at stien havde været længe undervejs. Der skulle laves aftaler med grundejerne og Banedanmark. Byrådet bevilligede pengene til den nye del af stien tilbage i 2015. Den ny anlagte strækning er på 600 meter, selve strækningen fra Røde Port til Trekroner er lidt over tre kilometer. På den nye strækning er der kommet en bro over Præstemarksvej.