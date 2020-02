Send til din ven. X Artiklen: Hurtig tyv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurtig tyv

Roskilde Avis - 17. februar 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hastværk er lastværk siger et gammelt ordsprog. Men for beboere i Himmelev var det nok ganske godt, at en tyv havde travlt, da denne brød ind hos dem i løbet af weekenden. Indtil videre har de nemlig ikke kunnet finde ud af, hvad tyven har stjålet og om, der overhovedet er stjålet noget.

Tyven var begge steder kommet ind via et vindue. Det ene sted ved at liste ruden af, det andet sted ved at bryde det op.

I boligen på Assensvej var der spor af gerningsmanden i flere af værelserne, men vedkommende havde umiddelbart ikke gennemrodet noget. En beboer har forklaret til politiet, at det så ud som om, at tyven havde haft travlt og kun havde åbnet to skabe og nogle små kister.

I en bolig i nærheden, nemlig på Fåborgvej, havde tyven gennemrodet skuffer og skabe i store dele af huset. Men tyven havde ikke umiddelbart ikke stjålet noget med.

