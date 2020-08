Hun fandt en plads i frisørgaden

- Jeg have brug for mere plads, og da Laura Heideby fortalte mig om stedet her, slog jeg til med det sammen, siger Rikke Bartels.

Rikke Bartels kender Laura Heideby og hendes evner til at finde velegnede lokaler godt, da sidstnævnte har stået for at finde et nyt sted til frisøren hver gang, der er været behov for at flytte.