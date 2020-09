Se billedserie Gravearbejdet i Ringstedgade bliver først færdigt i midten af november.(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Hul i Ringstedgade til midt november

Roskilde Avis - 14. september 2020 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne og trafikanterne i Ringstedgade på strækningen mellem Jernbanegade og Bredgade kommer til at vente endnu længere tid på at gravearbejdet er færdigt end først planlagt. Nu bliver arbejdet først færdigt i midten af november.

Det kan også være, at der kortvarigt bliver gravet et hul ved Støden, da der muligvis er en fejl ved en muffesamling af fjernvarmerørene.

Årsagen er, at kvaliteten af det rørarbejde, der er lavet på fjervarmerørene ikke lever op til den standard, som Fors har krævet af entreprenørerne. Nu skal der fejlrettes og kontrolleres før end hullerne lukkes og der åbnes for trafik. Den manglende kvalitiet af rørarbejdet blev opdaget, da Fors tjekkede kvalitetet af det udførte arbejde.

- Det er meget beklageligt, at arbejdet bliver forsinket. Men det positive er, at vi ved tilsynet konstaterede fejlene, fortæller projektleder Jesper Jørgensen fra Fors A/S.

- Ellers havde en risiko været, at vi om nogle år skulle grave det hele eller i hvert fald dele af Ringstedgade op igen. Situationen her viser, hvor vigtigt det er at føre tilsyn. Og det noget, vi hos Fors altid sikrer.

Kunderne, der bor i Ringstedgade, har fået brev fra Fors A/S om forlængelsen af arbejdet.