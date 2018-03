Se billedserie Peter Juul er i færd med at gøre plads til bronzebogstaver på en gravsten.

Hugger liv og død i sten

Roskilde Avis - 14. marts 2018 kl. 00:28 Af Anette Gundlach

Peter Juul fra Roskilde Stenhuggeri står bøjet over en granitsten. Den hårde sten tager langsomt form som et kors, der bryder gennem jorden, mens han koncentreret arbejder med det.

Siderne af korset er prydet med linjer, der minder om bark på et træ og leder tankerne hen på det spirende liv, der vokser frem af jorden.

Værket kommer til at være 180 centimeter højt og skal stå på de anonymes kirkegård, forklarer Peter Juul.

Han blev oprindeligt uddannet som stenhugger på Mors. Han ville lære håndværket fra grunden for senere at ernære sig som billedhugger. I dag er han stolt over sit håndværk.

- Enhver kan jo kalde sig for kunstner, siger han.

Men skæbnen spillede ham et puds i ungdommen. Da han var svend, blev han sendt til en messe i Forum, hvor han skulle vise, hvordan man hugger en skålformet hånd ud af sten.

Her mødte han Roskildes stenhuggeroverhovede. Ejer af generationforetagenet Roskilde Stenhuggeri, Ole Knudsen.

Den erfarne stenhugger blev så begejstret for den unge svend, at han stak ham sit visitkort i hånden med en besked om at kontakte ham, hvis han nogensinde flyttede til Sjælland.

Kærligheden trak

Skæbnen ville, at Peter netop fandt kærligheden på djævleøen, og at han derfor flyttede til hovedstaden i 1996.

Han kontaktede Ole og fik jobbet som stenhugger. 17 år efter rykkede han sammen med sin kærlighed til Roskilde, hvor de nu er blevet forældre til to små børn.

Lige siden Peter var dreng, har han været ramt af en kreativ åre.

Han har altid været vil med at bygge og tegne alverdens ting. Derfor var det da også helt sikkert, at han skulle lave noget kreativt med sine hænder.

Det blev til sten, fordi han elsker at arbejde med det bestandige materiale, som det kræver stor tålmodighed med at få de former og farver frem, som stenen gemmer på.

Gammel Dansk på graven

I dag går det meste af Peter Juuls arbejdstid med at lave gravsten og monumenter.

Nogle af dem er enkle og skal bare have navn og datoer på, mens andre er mere komplicerede, som for eksempel reklamemanden, der stod for de gamle Far til fire film. Han fik elefanten Bodil på sin grav. Eller roskilde-opfinderen af Gammel Dansk, der fik en granitflaske af den mørke eliksir som udsmykning på graven.

- Det kræver menneskekundskab at tale med folk, der netop har mistet, forklarer Peter Juul:

- Man skal vejlede, så folk går ud med en fornemmelse af, at de har valgt det rigtige. Derfor kræver det ikke kun, at man er en god håndværker, når man arbejder i Roskilde Stenhuggeri.

- Vores gravsten og monumenter betyder noget for folk. Det er vigtigt, hvordan de ser ud, og at de passer ind.

Jordens guld

Ude bagved på gårdspladsen ved Roskilde Stenhuggeri ligger stenene i bunker. For det ukyndige øje ligner det et virvar af sten og figurer, der er stablet i uordentlige bunker, men det er ingenlunde tilfældet.

Faktisk har de for et par år siden fjernet 80 ton sten fra stedet, for kun at have de mest værdifulde tilbage, fortæller Peter Juul.

Blandt bunkerne står et par store krukker. Det er originalerne til krukkerne på Holmens kirke. Dem har Roskilde Stenhuggeri lavet, ligesom originalen til korset på Jakobskirken, der er lavet af forstenet italiensk koral.

I det hele taget har stenhuggeriet været godt omkring for at renovere stenkunst og lave nyt.

Under en stenplade ligger et stort stykke frådsten. Stenen er en virkelig sjældenhed, som der bliver passet godt på, fortæller Peter Juul.

Den består af kildekalk fra Roskilde, som er noget nær umuligt at få fat på i dag. Det skal bruges, når stenen ved Hellig Kors Kilden på Møllehusvej en gang skal sættes i stand.

- Sådan et stykke kan man ikke bare finde igen, siger Peter Juul. Det blev fundet ved Skuldelev Kirke for år tilbage og er en virkelig kostbarhed.

Rundt omkring ligger sten fra forlængst lukkede stenbrud. Sten, som kræver et større detektivarbejde at få fat i, hvis man da ikke lige har dem liggende selv.

Der er stor forskel på, hvordan stenene ser ud, alt efter hvilket brud, de kommer fra.

Og det kan godt være, at almindelige mennesker ikke kan se forskel på stenene, hvis man ikke har forstand på det. Men det kan man i Roskilde Stenhuggeri.

Og de kan fortælle en masse historier om stenene i de gamle bygninger rundt omkring i landet.

For eksempel at stenporten på Holmens Kirke en gang sad på Domkirken. En del af den var stadig hos Roskilde Stenhuggeri, men den er nu foræret tilbage. Eller den historie om arkitekten der brugte en forkert sten i en gammel historisk bygning i Roskilde. Stenen sidder der stadig, men de færreste kender til den.

