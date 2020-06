Huer til Himmelevs studenter

Studenterdagene på Himmelev Gymnasium har ikke været helt som de plejer, da skolens 3.g'ere var til deres sidste eksamen for 2 uger siden. Men først i mandags var der hueceremoni for hver enkelt elev, hvor de sidste karakterer blev offentliggjort og teamlærerne fik lejlighed til at tage afsked med alle. De første 2.hf'ere fik deres blå huer på helt almindelig vis, så der har været en fantastisk stemning omkring skolen hele dagen.