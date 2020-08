Hans Tønder Jensen og Home Erhverv i Roskilde bliver en del af et internationalt netværk fra 1. september. Foto: Lindskov

Home Erhverv i nyt netværk: Vil trække nye investeringer til Roskilde

Roskilde Avis - 11. august 2020 kl. 04:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu kan vi tiltrække flere investorer til erhvervsudviklingen i Roskilde-området og på hele Sjælland, fordi vi får adgang til et meget større kontaktnet.

Sådan forklarer erhvervsmægler Hans Tønder Jensen fra Home Erhverv i Roskilde, at virksomheden fra 1. september bliver en del af en international kæde og skifter navn til Engel & Völkers.

- Det giver adgangen til et meget større netværk af erhvervsmæglere og investorer, der vil gøre det muligt at tiltrække købere og investorer til udviklingsprojekter og ejendomme ikke mindst på Sjælland, hvor der er et kæmpe potentiale for erhvervsudvikling, siger Hans Tønder Jensen, som sammen med Mikkel Søby og Henrik Svane ved årsskiftet overtog Home Erhverv Sjælland.

Base i Roskilde

Mæglervirksomheden har base i Roskilde, men arbejder sammen med mæglere, banker og finansierings-institutter i hele regionen.

- Den lokale forankring og kendskabet til de lokale forhold er sammen med et stort netværk afgørende for at kunne matche købere og sælgere af erhvervsejendomme, siger Hans Tønder Jensen.

- Trods corona er der godt gang i den lokale og regionale handel med erhvervsejendomme. Når vi nu bliver en del af et større og internationalt netværk får vi mulighed for også uden for landets grænser at finde flere potentielle købere og lejere til danske ejendomme, siger han.

Hans Tønder Jensen har været en af initiativtagerne til en lokal konference i den lokale afdeling af Danske Bank om byudvikling i Roskilde. Her kommer han med et oplæg tillige med borgmester Tomas Breddam (S), adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S og adm. direktør Bo Jørgensen fra Boligselskabet Sjælland.

