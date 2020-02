Højtråbende på jobcenter

Onsdag formiddag bad personalet på Jobcenteret i Rønnebærparken om hjælp hos politiet ved at trykke på en alarmknap. Årsagen var en kvinde på 58 år, der havde råbt så meget op, at personalet følte sig skræmte. Da politiet kom til stedet, havde kvinden råbt sig ud og var faldet til ro. Da hun ikke havde lavet noget ulovligt eller skadet andre, fik hun at vide, at næste gang hun kom på Jobcenteret, skulle hun udtrykke sig på en mere stilfærdig måde.