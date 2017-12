Jacob Søegaard (V) var særdeles tilfreds med, at bagatelgrænsen for sikkerhed fra kommunens entreprenører hæves fra opgaver til 300.000 og op til 500.000 kr. (Arkivfoto: Erling J.)

Højere bagatel-grænse for entreprenører hos kommunen

Roskilde Avis - 25. december 2017 kl. 01:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fremtiden bliver den såkaldte 'bagatel-grænse' for sikkerhed fra entreprenører, der skal udføre arbejde for Roskilde Kommune, sat op fra 300.000 til 500.000 kroner. Den beslutning traf det gamle byråd på sit allersidste møde i december.

Dvs. at firmaer, som udfører opgaver for kommunen til mindre end en halv million, nu ikke behøver at komme med sådan en bank-garanti.

For et år siden besluttede et flertal i byrådet ellers at sætte grænsen ned til de 300.000, fordi man frygtede, at kommunen ellers ville få for mange tab. Men det har vist sig ikke at være tilfældet.

Venstres Jacob Søegaard var meget tilfreds med, at grænsen nu bliver sat op igen.

- På den måde får mindre lokale firmaer langt bedre muligheder for også at kunne arbejde for Roskilde Kommune, når de ikke skal igennem sådan en både dyr og besværlig omgang. Det har i mange tilfælde betydet, at de på forhånd har opgivet at få den type opgaver.

- Vi foreslog det samme for et år siden, men kunne ikke komme igennem. Så det er godt, at et flertal nu er kommet til fornuft.

Jacob Søegaard forklarede samtidig, at den slags besværlige regler er en af grundene til, at Roskilde ofte haver langt nede på listen med 'erhvervs-klima' i de undersøgelser, som forskellige erhvervs-organisationer gennemfører.

Sikkerhed i kommunen

Garantien fra entreprenørerne er en sikkerhed for kommunen og andre bygherrer, om at arbejdet ikke går i stå midt i det hele pga. pengemangel, og at man efterfølgende kan få udbedret fejl og mangler.

For at få en opgave skal et firma stille en sikkerhed på 15 pct. af den samlede anlægs-sum, når arbejdet er i udbud. Dette beløb nedsættes så til 10 pct., når arbejdet afleveres.

Efter et år sættes sikkerheds-garantien ned til 2 pct. og fastholdes så i yderligere fire år, hvis der i mellemtiden skulle dukke mangler eller problemer op. k