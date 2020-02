Artiklen: Høj puls på Københavnsvej: Hvor meget fitness har Roskilde brug for?

Det står enhver frit for at gå gennem livet i Roskilde uden høj puls og sved på panden.

Skulle man imidlertid få mod på motion, er der ikke langt til en af vor tids fitness-katedraler, hvor man mod et mere eller mindre beskedent abonnement kan løfte, løbe og svede i den udstrækning, man måtte ønske det.

Da alt dette tilsyneladende ikke er tilstrækkeligt, åbnede den jyske kæde iGym kort før nytår på Københavnsvej i den laksefarvede, forhenværende Tæppeland-bygning. 1. marts følger Fitness OK efter i det 1.000 kvm store nabolokale.

Således burde fitnessfans efterhånden være godt dækket ind - også i denne ende af byen. Men hvorfor er vi tilsyneladende så motionstrængende, at vi puster liv i alle disse træningstempler?

Vi søger det unikke

- Det er blevet billigere, nemmere og hurtigere at være fysisk aktiv. Det er grundlæggende den samme vare du køber i et hvilket som helst fitnesscenter, men oplevelserne er forskellige. Centrene bliver mere nicheprægede, så det er nemmere at finde en ramme, hvor du kan spejle dig selv, vurderer Niels Honoré, der driver FysioDanmark Roskilde.