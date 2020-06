Høj musik i parkerne

Sent torsdag eftermiddag fik politiet den første anmeldelse på, at der blev spillet høj musik i Folkeparken. Politifolkene, der kom til stedet, kunne ved selvsyn se, at en del unge var forsamlet i mindre grupper, og at ingen af dem spillede musik med en kraftigere lydstyrke end, hvad var acceptabelt.

Nogenlunde samtidig kom der en anmeldelse om høj musik i Byparken. Her kunne patruljen konstatere at seks unge var i færd med at spille fodbold og samtidig havde et musikanlæg kørende. De unge blev bedt om at slukke for musikken, så natteroen blev genoprettet.