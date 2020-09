Høj kunst i Jyllingecentret

Det er den lokale kunstner-duo Hanne og Mogens Hørby, der står bag initiativet Kunst 4040, og de vil på denne måde sætte både kunsten og Jyllinge på landkortet. Borgmester Tomas Breddam åbner udstillingen torsdag 10. september kl.18.00 med en konkurrence, hvor du har mulighed for at få et kunstværk med hjem. Se det fulde program på www.kunst4040.dk