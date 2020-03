Se billedserie Søs på sin lange vej til toilettet. Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Hjemsendt på grund af smittefare: Nu deler Elisabeth toilet med 18 familier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemsendt på grund af smittefare: Nu deler Elisabeth toilet med 18 familier

Roskilde Avis - 26. marts 2020 kl. 00:03 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elisabeth Di Stefano er hjemsendt fra sit job som skolelærer for at undgå at smitte og blive smittet med coronavirus. Nu frygter hun, at hun er endnu mere udsat i sit hjem i Kristianslund, som er ved at gennemgå en helhedsrenovering.

Det indebærer nemlig, at hun deler tre toiletter med 18 familier, og at håndværkerne har fri adgang til hendes bolig.

Og syg på den ene eller anden måde har hun slet ikke lyst til at være.

I øjeblikket er isoleringen og taget nemlig pillet af taget på hendes og flere andres lejligheder, der ligger på 1. sal. Det betyder, at de kun har haft 12 grader i lejligheden siden onsdag i sidste uge.

Også selvom man sidder med jakke på i sofaen, kan man sagtens mærke, at temperaturen er lav i stuen med den stillestående luft.

Sover under stjernerne - Jeg sover jo faktisk under åben himmel i øjeblikket. I nat var det da også temmelig koldt, og jeg frøs, siger Elisabeth Di Stefano.

Hun forklarer, at hun er ved at være desperat, fordi hun frygter at blive syg. Især hvis hun bliver smittet med corona.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at jeg er i så stor fare for at blive smittet i mit hjem, fordi toiletforholdene er så dårlige, og fordi håndværkerne bare må rende ud og ind.

- Statsministeren beder os jo om at undgå kontakt med andre folk. Det bliver slet ikke overholdt her.

Pas på smittefare Elisabeth fortæller, at I den første uge med fællestoiletterne var der ingen håndsprit overhovedet.

Senere blev en flaske husholdningssprit sat op.

- Det er slet ikke godt nok, man kan jo ikke vaske hænder med husholdningssprit, det er farligt. Man kan selvfølgelig spritte sædet af, men der er ingen klude til at gøre det med.

Hun oplever desuden, at der ikke bliver gjort rent hver dag som lovet.

Hun fortæller, at der mandag formiddag stadig er mudder på gulvet fra da det regnede onsdag i sidste uge.

Usikker toiletvej Da Roskilde Avis' udsendte skal finde hjem til Søs, er hun nødt til at dirigere gennem telefonen, da man skal gennem stilladser og smalle ståltrapper for at komme op til hende på første sal.

En håndværker har netop fjernet en plade i stilladset, men lægger den venligt på igen, så man kan gå hen til Elisabeth i stedet for at springe over et hul på halvanden meters penge.

Samme vej skal Elisabeth hver gang hun skal på toilettet eller i bad, også om natten, når det er buldermørkt.

- Jeg tager selvfølgelig en lygte med, men det er jo ikke rart, hvis man er ældre og skal gå den usikre vej til toilettet.

Hun forklarer, at man heldigvis kan få tørkloset i lejligheden, hvis man vil, og det er der da også mange ældre, der har fået.

Det ændrer dog ikke på, at hvis man har lyst til at få sig et bad i de syv til ni uger, man indtil videre er uden toilet og bad, så bliver man nødt til at gå den lange og for nogen farlige vej.

Elisabeth fortæller, at hun har forsøgt at få Boligselskabet Sjælland og projektleder Juul & Nielsen til at gøre noget ved sagerne.

Men hun får blot at vide, at det er det muliges kunst.

- Men det er slet ikke godt nok for os, der bor herude, siger ElisabethDi Stefano.

Se den farlige vej fra lejlighed til toilet på roskildeavis.dk eller avisen FB-side under denne artikel.

relaterede artikler

Håndværkere bange for smitte: Mangler håndsprit på stor byggeplads 26. marts 2020 kl. 00:35