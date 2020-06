Nu får alle medarbejdere i Roskilde Kommune muligheden for at møde fysisk op på deres arbejdsplads. De fleste administrative medarbejdere, har arbejdet hjemmefra i forbindelsen med den store corona-nedlukning. (Foto: Jan Partoft)

Hjemmearbejdsdage har givet gode erfaringer: Alt bliver næsten normalt hos Roskilde Kommune

- Men mange af vores medarbejdere har arbejdet hjemmefra, og det er nu muligt for dem at komme på fysisk på deres arbejdsplads.

- Det er mellem 700 og 1.000 administrative medarbejdere, der nu får mulighed for at møde fysisk op, men det bliver med forskellige forholdsregler. Det kan for eksempel være forskudt arbejdstid, eller at man veksler mellem hjemmearbejdsdage og dage på kontoret, så der ikke kommer for mange de enkelte steder.