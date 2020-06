Hjemme-Roskilde-Festival

Roskilde Festivalen blev som bekendt aflyst i sit 50. jubilæums-år pga. corona-epidemien, men nu kommer der en lille erstatning under navnet: 'Gør-det-selv Roskilde Festival'. Det foregår lørdag den 4. juli, hvor den store musik-fest skulle have kulmineret på Dyrskuepladsen.

Idéen er, at folk selv hjemme i lejligheden, i sommerhuset eller i haven skal stå for et hjemmelavet arrangement, så man rundt om mødes omkring musikken, maden, kunsten og hele filosofien om at være en aktiv samfundsborger, f.eks. med engagement i frivilligt arbejde.