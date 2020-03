Det er ikke altid lige let at skabe meningsfulde, lærerige timer for børnene i "hjemmeskolen". ROMU opbygger nu idékatalog til lærere og forældre. Foto: pexels.com

Hjælp til hjemmeundervisningen

Inspiration til hjemmeskolen

Materialet kan naturligvis bruges i historieundervisningen, men er også relevant inden for fagene dansk, kristendomskundskab og billedkunst.

- Vi lægger ud med alt det materiale, som hurtigt og let kan omsættes til hjemmeskole, og så bygger vi på efterhånden. Det er vigtigt for os at få historien ud til lærere, elever og forældre og dermed skabe mulighed for at inddrage museets fortællinger i undervisningen. Samtidig er det også målet at tilbyde digitale materialer, der kan bruges, når samfundet åbner igen, og det atter er muligt at besøge museet, forklarer museumsinspektør Louise Dahl Christensen, som er ansvarlig for ROMUs skoletjeneste.