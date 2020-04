Muligheden for at mødes til lektiehjælp er væk i øjeblikket. I stedet for kan man søge hjælp på www.webmatlive.dk. (Arkivfoto: Jan Partoft)

Hjælp til de svære tal

Det er ikke svært at regne ud, at lektiecafeerne er lukket ned sammen med uddannelsesinstitutionerne i denne tid. Men der skal stadig afleveres matematikopgaver, og det er der flere gymnasieelever der har svært ved at finde hjælp til lektierne.

Matematikcenter, der normalt har lektiecafe i Roskilde, satser nu på at hjælpe via nettet på hjemmesiden www.webmatlive.dk .

Matematikcenter er en organisation af frivillige, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik til unge i 7. klasse op til A-niveau i matematik. Organisationen har fået støtte af Tuborgfondet og Augustinusfonden til at øge hjælpen via nettet.

- Matematik er et af de fag, som mange forældre har svært ved at hjælpe med., siger Bolette Møller Jensen, der er sekretariatsleder i Matematikcenter.

- Allerede i de ældste klasser i folkeskolen ser vi, at nogle forældre har svært ved at hjælpe med lektierne derhjemme. Så med nedlukningen af skolerne, er der et større behov for hjælp.