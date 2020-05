Hjælp til Voksenvenner

Børns Voksenvenner i Roskilde, der arbejder med at skabe kontakt mellem generationerne, har fået et ekstra skulderklap.

- For os er det fantastisk med denne opbakning, der i år kommer på et ekstra godt tidspunkt. Normalt henter vi jo en god indtægt fra Roskilde Festivalen, fortæller Jesper Kejlhof, der netop er genvalgt som formand for de næste to år.