?Roskildes dyreste hul i jorden?, her med arkæolog Alexander B. E. Banck, viste sig at rumme et fund af stor historisk betydning. Nu er hullet omdrejningspunktet i et foredrag af middelalderarkæolog Jesper Langkilde.

Historien bag 'Roskildes dyreste hul i jorden'

29. september 2020

I en privat have i Lille Grønnegade gjorde ROMU's arkæologer i 2019 et helt særligt fund. Under en lokal families hus fandt man resterne af en middelalderkælder, der højest sandsynligt har været Margrete 1's. Fundet var enestående, og det kom da også på Slots- og Kulturstyrelsens top 10-liste over arkæologiske fund i 2019.

Der var tale om resterne af en kælder fra et teglhus, som kan dateres til ca. 1400. I middelalderen var teglhuse forbeholdt samfundets fineste og rigeste borgere - herunder kirkens folk.

Huset har været tæt på domkirken, hvor der dengang også var et kloster, og det menes, at den meget religiøse Margrete 1 kan have brugt huset, når hun var i Roskilde, så hun kunne være tæt på nonnerne i Vor Frue.

Lang byggesag Fundet af kælderen var en del af en byggesag, der tidligere havde vakt lokal debat og affødt overskrifter som 'Roskildes dyreste hul i jorden'. Opdagelsen af, at det formentlig var Margretes kælder, forstærkede interessen og skabte nye lokalhistoriske diskussioner - også om Margrete 1's forhold til Roskilde, inden byen blev gjort til hendes sidste hvilested, da hun angiveligt døde af pest i 1412.

Margrete og Roskilde Nu kan du få den fulde fortælling, om fundet og om Margretes relation til Roskilde. Arkæolog og museumsinspektør Jesper Langkilde vil fortælle - både om opdagelsen af kælderen og om Margretes forhold til byen:

- Vi har nok tendens til at fokusere på Margrete som et magtmenneske, der opnåede fantastiske storpolitiske bedrifter. Men hun var også et meget religiøst menneske præget af tidens fromhedsidealer, og hun havde et nært forhold til Roskilde og byens kirkelige institutioner. Margrete giver på denne måde et fascinerende indblik i middelalderens tankeverden og Roskildes historie, forklarer Jesper Langkilde.

Foredraget bliver afholdt i Byens Hus i forbindelse med UNESCO's Verdensarvsdag 2020. Det sker

2. oktober klokken 16-17.30 i Byrådssalen i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

