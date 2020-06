Artiklen: Hf-student drømmer om at blive sygeplejerske

Fremtidsdrømmen er på plads for den 20-årige HF-student Andreas Mørkeberg Nielsen, som lige har afsluttet sin sidste eksamen. Han drømmer om at læse til sygeplejerske efter sommerferien og er gået målrettet efter uddannelsen, siden han kom hjem fra et udvekslingsophold i Chile.