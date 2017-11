Christian Glem fandt lykken både arbejdsmæssigt og privat, da han for 25 år siden begyndte hos McDonald?s i Roskilde, hvor han nu ejer to af den type forretninger. (Foto: Jan Partoft)

Send til din ven. X Artiklen: Her var min bedste burger: Christian Glem om sine 25 år hos McDonald's Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her var min bedste burger: Christian Glem om sine 25 år hos McDonald's

Roskilde Avis - 19. november 2017 kl. 00:46 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jo, jeg fandt min bedste burger var her i Roskilde, fortæller Christian Juel Glem, der ejer af de to McDonald's-forretninger på Københavnsvej og i Ringstedgade.

I år er det 25 år siden, han startede hos den daværende franchise-ejer af McDonald's i Roskilde, Erling Kræmmer, som han siden overtog de to forretninger fra.

Christian Glem er vokset op i Højby i Odsherred, og her arbejdede han efter skoletid på den tank, som Kræmmer havde deroppe.

Efter Handelsskolen fik Glem derfor arbejde hos Shell i København, indtil Kræmmer i 1992 ringede for at få ham til sin nye McDonald's-forretning på Københavnsvej.

Den skulle først åbne til februar, men allerede fra november begyndte de at træne i andre af kædens butikker for at leve op til det koncept, der kræves af McDonald's.

- Jeg lærte både at lave burgere, rydde og feje, for man skal kunne det hele som ansat, forklarer han.

- Konceptet er jo meget amerikansk, og vi havde tjeklister, som skulle opfyldes hele tiden. Men det fungerer jo også.

Christian Glem blev ansat som leder på Københavnsvej, hvor i alt 40 mennesker fik job.

Mødet med Trine

Efter et par år mødte Christian Glem sin nuværende kone Trine, der var blevet ansat i virksomheden.

De blev kærester, og han flyttede til Roskilde hos hende i Sneglehøj, så der var kortere til arbejde.

I disse år åbnede Erling Kræmmer også flere McDonald's-forretninger på Ringstedgade og i Holbæk, som både Trine og Christian var med til at sætte i gang.

I 1997 fik Christian Glem job som virksomheds-konsulent på McDonald's Danmark hovedkontor. Dvs. at han fik ansvar for en række restauranter og restauratører, som han skulle hjælpe med at få det til at fungere.

I 1999 fik Trine og Christian Glem deres egen McDonald's i Kalundborg og derefter i Middelfart.

Men så ringer Erling Kræmmer en dag i 2003 og ville sælge i Roskilde, fordi han havde lyst til at starte en anden virksomhed i Spanien.

Overtalt på Prindsen

- I første omgang siger vi faktisk Nej. For vi havde det jo udmærket i Middelfart, fortæller Christian Glem.

- Men så ringede Erling igen, og vi besluttede at tage en tur til Roskilde for at se på det. Bagefter gik vi hen på Prindsens restaurant for at spise, og straks mødte vi nogle gamle venner.

- Den oplevelse var med til at gøre udslaget, for vi savnede jo Roskilde, hvor Trine er født og opvokset.

- På det tidspunkt havde vi allerede fået to børn, og den tredje var på vej. Så det var et fint tidspunkt at flytte.

Opskrift på succes

I dag har ægteparret i alt 100 ansatte i Roskildes to McDonald's-forretninger.

Når Christian skal forklare opskriften på deres succes, nævner han først produktet: - Det er jo nemt, hurtigt og let for kunderne at spise hos os. Samtidig synes vi også, at vi holder en vis kvalitet, som de altid kan være sikre på.

- Men den virkelige hemmelighed er medarbejderne, som både Trine og jeg giver et stort ansvar.

- Her følger vi ikke så meget den amerikanske model men mere en dansk opskrift, hvor man uddelegerer og stoler på folk. Vi kan jo gøre, som vi vil, fordi vi selv ejer det.

- Vi har mange unge ansat, og de er gode til at arbejde sammen i hold. Det giver en god gejst, som også smitter af på den service, som kunderne oplever.

- Men inden vi kommer så langt, skal medarbejderne også uddannes grundigt. Både når de starter og sidenhen.

Netværk i fodbold

Trine og Christian Glem har boet i Svogerslev med deres børn, siden de vendte tilbage. Huset ligger på vejen mod Kattinge, tæt ved søen og Kornerup Å.

De har aldrig fortrudt, at de vendte hjem til Roskilde:

- Vi har en by en god udvikling, især gennem de sidste 5-6 år, hvor der er kommet meget mere fart på handel og erhvervsliv. Folk har fået flere penge, og det kan vi også mærke. Roskilde udvikler sig med mange nye indbyggere og flere arbejdspladser.

Christian Glem er samtidig næstformand i fodboldklubben FC Roskilde med særligt ansvar for ungdomsarbejdet.

- En stor by som Roskilde bør være med i toppen af dansk fodbold. Den slags er med til at sætte os på landkortet, ligesom f.eks. Festivalen.

- Samtidig er ungdomsarbejdet meget vigtigt. Vi har brug for at få unge lokale spillere, der en dag kan være med på byens bedste hold. Det vil også trække flere tilskuere, når man kan se nogle af de lokale spille med, mener Christian Glem.