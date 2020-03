Lederen for a-kassen hos 3F Anne Gregersen. (Arkivfoto: Erling J.)

Her rammer corona: 100 nye ledige hos 3F

3F organiserer både specialarbejdere samt en række faglærte grupper som murere, tømrere, tjenere og kokken. Det er indenfor nogle af disse grupper, at folk nu er sendt hjem fra arbejde pga. corona-epidemien, fortæller lederen i fagforeningens a-kasse, Anne Gregersen.

Selv om byggeriet endnu ikke er hårdt ramt, har en del håndværkere også mistet jobbet. Det er f.eks. tømrere, der arbejder med forsikrings-sager. De kan ikke længere udføre deres job, fordi de ikke må besøge private hjem for at vurdere skaderne.

Frivillig hjemsendelse Indenfor en række overenskomst-områder, f.eks. for kokke og tjenere, har fagforeningen og arbejdsgiverne aftalt at se bort fra normale opsigelses-varsler.

På den måde håber fagbevægelsen og arbejdsgiverne at kunne redde firmaer, der ellers ville gå ned, når de bare skulle udbetale løn i opsigelses-perioden uden at have nogle indtægter.