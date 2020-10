Den nye brugsuddeler i Trekroner Claus Mikki Vestergaard har satset på en ny kvalitet, i første omgang ved at hente en håndværks præget slagtermester til butikken. Foto: Thomas Olsen

Her kræver kunderne kvalitet- Brugsmand satser på slagter

Roskilde Avis - 24. oktober 2020 kl. 05:16 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen

- Her kræver kunderne kvalitet i varerne, så det skal vi i højere grad kunne levere.

Sådan formulerer den nye uddeler hos Superbrugsen i Trekroner den 43-årige Claus Mikki Vestergaard opgaven for sig selv og de øvrige 65 medarbejdere.

Egentlig var det lidt af en tilfældighed, at han kom til den nye bydel i den østlige del af Roskilde.

Han var leder af Brugsen i Hedehusene og udset til at skulle lede en helt ny Superbrugs, der skal åbne i det nye kvarter 'Nærheden', lige syd for Hedehusene station.

- Men så opstod muligheden for at komme her til Trekroner, der på flere måder er en drømme-butik for mig. Det er en stor og moderne forretning med god omsætning, og så ligger den i et meget spændende område med stor udvikling, forklarer han.

Håndværks-kvalitet

Et af Claus' første initiativer har været at hente en håndværks-orienteret slagtermester, der tidligere har haft egen forretning i området.

- Han skal sørge for den kvalitet af kød, som folk i dette område ønsker. Det kan være alt fra krogmodnet oksekød til andre specialiteter, forklarer den nye uddeler.

- Kunderne her i området vil gerne udfordres ved at prøve nye ting, som de ikke kender i forvejen. Men de er også parate til at betale for kvalitet, så prisen er ikke det eneste afgørende.

I forhold til andre områder, hvor han tidligere har stået i spidsen for butikker, er Trekroner-området noget anderledes, fordi der er stor købekraft, men også tilsvarende krav til kvaliteten.

Samtidig skal butikken satse på økologi og veganske produkter, som der ligeledes er voksende efterspørgsel på.

Mangler RUC'erne

Superbrugsen i Trekroner har to store grupper af kunder.

Den ene er de mange RUC-studerende eller ansatte, der foretager deres indkøb på vej til og fra universitetet eller i pauserne. De efterspørger typisk sandwich, færdigretter eller sodavand og andre drikkevarer.

Den anden gruppe er kunder, der kommer trillende med den store indkøbsvogn og skal have kvalitetskød fra slagteren, god vin og mange andre produkter. Det er typisk indbyggerne fra Trekroner.

- Under coronaen har vi godt kunnet mærke, at mange RUC'ere har været hjemme, og omsætningen er stadig ikke nået op på det, som den var tidligere. F.eks. er mange fester og andre sammenkomster på universitetet jo fortsat aflyst, forklarer Claus.

Fodbold med Jon Dahl

Den nye brugsuddeler er meget glad for at cykle og kører ofte op mod 500 km. på én uge, selv om han nu kun er motionist. Af og til tager han også cyklen på arbejde fra Ølby og tilbage igen.

I sine unge dage var Claus er særdeles habil fodboldspiller. Han nåede i ungdomstiden i Køge at spille på hold med bl.a. den senere landsholdsstjerne Jon Dahl Tomasson.

- Jeg er meget glad for at være kommet til forretningen her i Trekroner. Det er en stor chance for mig, forklarer han.

Sammen med uddeleren hos Superbrugsen i Algade går han nu i gang med en markedsføring og andre fælles initiativer, der kan styrke begge butikker.

tk Blå bog

Navn: Claus Mikki Vestergaard

Født 1977 i Bjæverskov, hvor

Faderen var kølemontør og

moderen var Sosu-assistent i kommunen.

Efter 10 år i folkeskolen gik Claus to år på Køge Handelsskole.

Kom så i lære hos Superbrugsen i Ejby.

Har arbejdet hos Coop i alle årene siden, bortset fra en afstikker som regnskabsmand til et andet firma.

Var senest hos Brugsen i Vangede og i Hedehusene, før han i sommeren 2.000 kom til Trekroner

Familien, der består af forældrene og to børn, bor i Ølby.