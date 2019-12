Mogens Ohm Jensen rækker mikrofonen frem i det flotte kirkerum. Han vil altid høre på, hvad andre har at fortælle om livet i denne del af Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: Her får alle ordet Mogens Ohm fortæller om julen i Jakobskirken og 'syd for banen' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her får alle ordet Mogens Ohm fortæller om julen i Jakobskirken og 'syd for banen'

Roskilde Avis - 23. december 2019 kl. 01:00 Af Foto: Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Her får alle ordet, siger en smilende sognepræst Mogens Ohm Jensen, mens han rækker mikrofonen frem i Jakobskirken foran det særlige kors på væggen.

Udtrykket er meget rammende for det store arbejde, som han udfører indenfor organisationen 'Syd for Banen'. Men det dækker også indsatsen i kirken samt hans forståelse af kristendommen og julen.

- Med Jesu fødsel delte Gud sin søn med os. Han viste dermed, at han holder af os og gerne vil høre på menneskene, forklarer den venlige og veltalende pastor.

Ægte fortælling

Han fik ideen til at starte foreningen 'Syd for banen' for snart 10 år siden, da en beboer i kvarteret, Jytte, fortalte om nogle af de mange spændende ting, der var sket her. Oprindelig havde udtrykket 'syd for banen' en lidt nedladende klang og blev mest brugt at folk på den modsatte side af stationen.

I området lå tidligere mange af byens industrier, bl.a. en række garverier, i kvarteret omkring Kamstrupstien, der nu hedder Eriksvej. Siden kom de store boligområder ved Køgevej til, og befolkningen voksede kraftigt.

- For mig er det vigtigt, at alle folk her i området får lov til at fortælle deres historie. De forklarer om tilværelsen, som er ægte beretninger om menneskers liv. Den slags er vigtig at lytte til, forklarer Mogens Ohm Jensen.

- Som præst har jeg meget brug for det, når jeg skal forstå og tale til folk her i kvarteret. Det er en vigtig del af jobbet, siger han.

- Desuden er det vigtigt for indbyggerne her i området, at de har dette grundlag. Vi har jo alle brug for en identitet og 'høre hjemme' et sted.

Kvarter i forvandling

Mogens Ohm Jensen fortæller om sin opfattelse af tro og tillid til mennesker i området, mens han står i Jakobskirkens flotte kirkerum, hvor et kunstnerisk kors præger den høje murstensvæg bag alteret.

Selve kirken kan nærmest virke som et arkitektformet eksperiment, der er kastet ned fra himlen midt i et af Roskildes folkerige kvarterer.

Den står som et vidnesbyrd fra 1970'erne, da byplanlæggerne havde store planer for det 'gode liv' i denne del af byen og placerede en kirke sammen med skolen, SFO, indkøbscenter, en restauration og plejehjemmet i et nyt lokalt center. Så havde folk jo stort alt, hvad der var brug for gennem livet, mente man.

Siden har kvarteret ændret sig meget, og Mogens Ohm fremhæver bl.a. den betydning, som fodboldklubben KFUM og de lokale børneinstitutioner også har haft i udviklingen.

- Nu er et nyt rådhus bygget op om den gamle amtsgård på denne side af banen. Vi har fået hele Musicon-bydelen, en stor ny retsbygning, rockmuseet og Ringen som et godt rekreativt område. Dyrskuepladsen fungerer ligeledes som en motor med Festivalen og mange andre begivenheder i løbet af året. Derfor er den sydlige del af Roskilde helt forvandlet, siger Mogens Ohm Jensen.

And og flæskesteg

Op til jul fungerer Jakobskirken faktisk som en del af det tiltænkte bydels-center. Her kommer mange elever og lærere fra Østervangsskolen lige ved siden af, og 350 børn og pædagoger fra områdets daginstitutioner er ligeledes forbi.

I løbet af julen skal Mogens Ohm Jensen holde prædiken ved to gudstjenester den 24. kl. 16 og den 26. kl. 10.

Juleaften fejrer han hos sin søster med and og flæskesteg. Her kan hans kone dog ikke være med, for hun arbejder i en døgninstituion for handicappede og har vagt i år.

Den slags slår dog ikke den gode pastor ud. Han er nemlig indstillet på, at man skal gøre noget for sine medmennesker - ikke mindst i julen.

tk Blå bog

Navn: Mogens Ohm Jensen

Født: 1962 i Gentofte, hvor

Faderen var jurist og kontorchef på DTU og

Moderen revisor i Københavns Skattevæsen

Student i 1981.

Havde job hos NOVO, som lærervikar og var på højskole

Overvejede om han skulle studere kemi eller teknologi

Valgte sidstnævnte og blev færdig i 1991.

2008 til Roskilde som sognepræst i Jakobskirken

2010 medstifter og primus motor i organisationen 'Syd for banen', der

Dyrker lokalhistorien i denne del af Roskilde, hvor de gamle industrier lå.