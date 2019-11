Se billedserie Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Her er hullet i Roskildes kasse: 35 mio. til sociale specialopgaver

Roskilde Avis - 28. november 2019 kl. 02:43 Af Arkivfoto: Erling J. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Roskilde Byråd måtte onsdag aften give en tillægsbevilling på ikke mindre end 35 mio. kroner for at dække kommunens stærkt voksende udgifter til det specialiserede socialområde. Pengene bruges bl.a. til folk med fysiske handicap eller psykiske diagnoser, når de har brug for at komme i døgnbehandling udenfor hjemmet.

Mere end nogen anden enkelt post i kommunens økonomi, er dette område den vigtigste årsag til, at byrådet i år blev tvunget til at spare over 100 mio. kroner og samtidig besluttede at hæve ejendomsskatterne med knapt 30 mio. kroner i næste års budget for 2020.

Formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen (V) forklarede, at det var en gammel skade, der i flere år bare var vokset og vokset, så det nu var nødvendigt at gøre noget drastisk.

- Allerede i 2018 kunne vi se, hvor det begyndte at bære hen, og siden er det kun blevet værre. Der var afsat for få penge til området, og samtidig er der kommet flere til, også unge, med diagnoser og krav på behandling.

Lovpligtig opgave

Bent Jørgensen gjorde opmærksom på, at det er en landsdækkende udvikling, der gælder for alle kommuner.

- Men når vi sammenligner med andre lignende kommuner, viser det sig, at der i Roskilde var afsat ca. 50 mio. kroner for lidt til dette område.

- Vi kan ikke gøre noget her i byrådet, for det er en lovpligting opgave, der bare skal klares. Derfor må vi også bevilge de nødvendige penge nu, sagde Bent Jørgensen, der håber på, at der nu er afsat nok penge til det ekspanderende område i næste års budget.

Socialdemokratiets nye gruppeformand Jens Børsting, der er næstformand i udvalget, var enig i Bent Jørgensens gennemgang og konklusioner omkring problemerne.

- Derfor undrer jeg mig også over, at Venstre ikke ville være med i det nye budget, som jo i høj grad var præget af, at vi på andre områder måtte finde penge for at kunne klare denne vildt voksende opgave.

Jeppe Trolle (R) mente, at udgifts-eksplosionen på socialområdet var hovedgrunden til, at partierne bag budgetforliget - S-DF-R - i 2020 må spare så meget og sætte skatten op.

Susanne Lysholm (El) forklarede, at dette område altid har været underbudgetteret, fordi man ikke ønskede at sætte penge nok af til denne gruppe.

- Men selvfølgelig er det også svært at forudse. Hvis bare to med svære handicap eller store psykiske problemer flytter til kommunen, så kan det jo give en ekstra udgift på flere millioner, forklarede hun.

tk