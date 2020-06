Se billedserie En smart måde at bruge nettet på skal sætte gang i Roskildes handel, fortalte Henrik Reisby da Roskilde Handel havde generalforsamling. Foto: Jan Partoft

Hele verden skal handle lokalt i Roskilde

Roskilde Avis - 25. juni 2020 kl. 22:00 Af tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen og den store nedlukning af detailhandlen i marts, har været en øjenåbner for Roskilde Handel, som skal udnyttes positivt til at få flere til at handle i Roskildes butikker.

- I løbet af de sidste tre måneder er internethandlen herhjemme kommet på et niveau, som først var ventet i 2030, sagde formanden for Roskilde Handel, Torben Stevold, da foreningen holdt generalforsamling.

- Det er ikke nethandlen, der slår Roskildes handelsliv ihjel, det er nethandlen, som redder Roskildes handelsliv.

I løbet af corona-perioden har Roskilde Handel sat flere ting i gang på nettet, der har hjulpet butikkerne. Det spænder fra begivenhedsoversigten på 4000.nu til en Facebook-gruppe, hvor handlens medlemmer kan der kan udveksles erfaringer.

Nethandel lever På generalforsamlingen blev der præsenteret et nyt initiativ, der skal sætte yderligere gang i Roskildes nethandel.

- Foran os skal vi forholde os til livet i en ny normal og hvad vi skal gøre, hvis i efteråret og julen, hvis der kommer en ny coronanedlukning, det skal vi have en plan for, sagde Torben Stevold.

- Det kommende år bliver et af de mest spændende med muligheder som vi aldrig har haft før. Der kommer EM til landet, Roskilde Festivalens 50-års jubilæum og Tour de France med start i Roskilde, alt sammen på en gang. Men vi starter 100 dage før.

- Roskilde kommer på verdenskortet og bliver en national og international handelsby. Spørgsmålet er om vi griber chancen og det det til en succes, der sikrer ny vækst og nye kunder fra hele Danmark og en masse gæster fra hele verden, sagde formanden.

I butikkerne hjemmefra Hvad Roskilde Handel har i sinde at gøre, for at nethandel og de tre store begivenheder, skal redde byens handelsliv løftede Henrik Reisby fra Reisby Consult sløret for i sit indlæg.

- Google Streetview er fantastisk, man kan komme rundt i Roskildes gader. Prøv at se her på denne slide, hvor jeg har zoomet ind på Algade 11. Her kan man se Bahne ligge side om side med min families gamle butik Inspiration, men den er blevet til en Imerco Home, fortalte han.

- Google Streetview i Roskilde er ikke blevet opdateret, man kan også finde Fætter BR i Skomagergade.

- Det kan Roskilde Handel gøre bedre, og vi er ved at opdatere streetview, så det bliver aktuelt, og det får flere muligheder. Man kan komme ind i butikkerne og se, hvad der er på hylderne.

Flere teknikker skal bruges Streetview er ikke den eneste mulighed, som forretningerne skal bruge. Teknikker som FaceTime på Iphones og Facebook Live kan bruges effektivt.

- Jeg har lavet en lille prøve sammen med Allan Caseus som i kan se. Her kontakter jeg Allan med FaceTime for bestille varer, som jeg henter senere på dagen, og det bruger han til aktivt at vise mig, hvad han har. I stedet for at vise sig selv på skærmen, er det hans oste og jeg får en forklaring på hvad de er. Det er som at være i butikken, og varerne henter jeg senere, så er de pakket ned. Arbejdet med de nye muligheder for Roskilde Handels medlemmer er i gang.