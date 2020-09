Havtorn-fest ved Lynghøj-søerne

Havtornen breder sig ved Lynghøjsøerne og skal bekæmpes for at give naturen mere plads. På søndag 6. september fra klokken 10 til 13 kan man give et nap med i form af sin arbejdskraft, og samtidig plukke modne havtorn og slutte af med grillmad. I år finder arbejdet sted ved den østlige sø. Medbring solide handsker til eget brug og poser til egne havtorn.