Har ventet nok på åbning: Forventningens glæde hos restauratører

Roskildes restauratører har i to måneder ventet på at få denne besked, da regeringen og Folketinget torsdag endelig nåede frem til, at de nu kan åbne igen mandag den 18. maj.

De havde håbet på at kunne lukke op for gæsterne allerede mandag den 11, men forventningens glæde kommer nu til at vare en uge længere.

Hos Brasserie Florentz på Prindsen var Malene Mikkelsen, der ejer stedet sammen med sin mand Martin og en kompagnon, allerede fredag middag i gang med at støvsuge og gøre klar til, at gæsterne kan vende tilbage.

- Selv om det bliver med færre ad gangen, er det trods alt godt, at der endelig sker noget. Både mentalt og økonomisk har det jo været en hård tid at holde lukket, selv om personalet har været sendt hjem med kompensation, som arbejdsgiverne og fagforeningen indenfor faget har været enige om, fortæller hun.

Trods nedsat kapacitet til omkring det halve kan der fortsat være 40 gæster til fortovs-servering og lige så mange i lokalerne indenfor, regner værtsparret med.

Skal være klar

Hos Restaurant Upstairs, der ligger på 1. sal i starten af Skomagergade, ser Niels Hansen ligeledes frem til på ny at kunne tage imod kunderne.

- Men jeg skallige bruge et par dage på at blive helt klar til at tage mod gæsterne. Rent praktisk skal vi jo finde ud af, hvor mange der kan være, når vi skal leve op til kravene.

Så næste mandag skal vi nok være helt forberedte, fortæller han.

Under corona-lukningen har han solgt dagens ret eller en menu ud af huset, og selv om det langt fra har været en stor overskuds-forretning, har det alligevel mentalt været godt at kunne holde sig i gang.

Bruger haven

På Raadhuskælderen står restauratør Jeanette Dalsgaard og tripper, mens hun nu må vente endnu en uge på kunne byde gæsterne velkommen tilbage mandag. Restauranten her har været helt lukket, mens de ansatte har været sendt hjem med den gældende kompensations-ordning indenfor faget.

- Indenfor kan vi godt sørge for, at der kommer tilstrækkelig afstand mellem gæsterne, og så har vi jo en dejlig have lige op ad domkirken. Her står bordene i forvejen ikke så tæt, og samtidig er der varmepærer, så gæsterne også kan sidde ude her i det omskiftelige danske forår, forklarer Jeanette Dalsgaard.

På Bryggergården var restaratør Toni Minke ligeledesgået i gang med forberedelserne til at kunne lukke op igen.

- Fra starten bliver det måske ikke med fuldt menukort, da vi ikke kan få alle de nødvendige råvarer hjem med én gang. Men fadøls-hanerne er godt fyldt op, så det skal nok gå.

- Når folk snart kan besøge Roskildes restaurationer, vil det samtidig kunne trække flere mennesker til, og på den måde hjælper det jo hele byens handelsliv, mener Toni Minke.

