Se billedserie Louise og Moffe i aktion på scenen ved Handi-Festival. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Har festivalen i sin hule hånd: Er konferencier for fjerde gang

Roskilde Avis - 29. februar 2020 kl. 00:00 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved oscaruddelingen, Zulu Awards og og andre prisuddelinger er der næsten altid kamp om, hvem der skal have æren af at være vært for forestillingen.

Men lige som ved Grøn Koncert, så er det ved Handi-Festival faste personer, der står på scenen og styrer løjerne og de mange kunstnere på scenen.

I hele Handi-Festivals historie, og den løber af stablen for 4. gang 11. marts i år, er det Moffe alias Jonas Poss Pedersen og sangeren Louise Dubiel, der skal være konferencier på det store arrangement, der i år er rykket til den store hal D i Roskilde Hallerne, fordi festivalen tiltrækker så mange.

Men hvem er Moffe egentlig, hvordan kan han holde styr på de mange stjernebands på scenen og det store publikum sammen med Louise, og hvorfra kommer navnet Moffe egentlig.

Sneg slipset med Roskilde Avis besøger Moffe i hans hjem i Jyllinge for at opklare sagen.

Hans øjne stråler, når han fortæller om festivalen, musik og hans store interesse for historie og gamle dage.

Han er som altid yderst velklædt. Hver dag når han går udenfor døren, er han iført slips, skjorte og pæne bukser.

Det har han været lige siden han som skoledreng i femte klasse sneg slipset med i skoletasken, fordi hans mor ikke mente, at han skulle have det på i klassen.

Lige så snart hun var uden for synsvidde kom slipset dog på, og i dag har han en imponerende samling af slips i alle afskygninger, fordi venner og familie også begyndte at bringe dem med hjem fra ferier.

Senere begyndte han at samle på kasketter, hvilket hans hjem stadig bærer præg af.

Når man vender blikket opad i hans højloftede stue, står hoveder med uniformskasketter række på række på hylderne.

En af dem har den gamle konges monogram på, mens en anden er udstyret med dronning Margrethes og en imponerende rød og hvid dusk.

Han kan godt lide dem, fordi de hver bærer på en historie.

Både kasketter og tøjstil viser, at Moffe er en mand, der sætter pris på klassiske dyder, og det er da også nu, at vi nærmer os en forklaring på hans kunstnernavn.

Moffe og Magneten Da Moffe tilbage i 2008 sammen med Claus Halkjær dannede bandet Moffe og Magneten, manglede han et kunstnernavn.

Hans musiksmag går også i den ældre retning, og nogle af hans yndlingssange er blandt andre, Tre hvide duer, Er du dus med himlens fugle og Du er min øjesten. Altså rigtig morfar musik, vil nogen sige.

Så derfor blev kunstnernavnet netop Moffe.

- Det er livsbekræftende og dejlig musik, forklarer han, og han er ofte ude og spille med bandet på plejehjem, hvor de bliver mødt af et henrykt publikum, der nyder deres ungdoms sange.

Tale i folketinget Moffe bor i Koglerne, som er et bosted for fysisk handicappede.

Han var en af de første, der flyttede ind, da det stod færdigt for 14 år siden, og han kan bryste sig af, at det blev til noget, efter at han holdt en tale på talerstolen i Folketinget.

Han sagde, at der manglede et bosted for spastikere og andre fyssisk handicappede.

Godt nok var de fleste politikere ikke til stede, kun Helen Beim, der stod for klassens rundtur i de gamle lokaler på Christiansborg.

Hun tog ideen med sig, da hun senere kom til at sidde i Amtsrådet. Moffes ide blev til virkelighed, og i dag nyder han at have sin egen lejlighed på stedet.

Talegaver i orden Moffe har talegaverne og humoren i orden. Og det har mange kunnet høre siden 2008. hvor han har været toastmaster flere steder.

Både til torsdagsdans på Gimle, ved den årlige revy på ITC og andre steder.

Derfor faldt valget automatisk på ham, da Handi-Festivalen blev en realitet.

Han er selvfølgelig lidt nervøs, før han går på med sin faste makker Louise, forklarer han.

- Jeg har altid sagt, at det er godt at have lidt adrenalin i kroppen, når man skal på scenen, smiler han og fortsætter:

- Det er fedt at have et ansvar og at stå for, at alt går som det skal, også når der pludselig sker uventede ting.

Selvom han glæder sig til at gruppen Kandis går på, så er det ikke fordi, han når at nyde koncerten.

- Vi har et stramt program, og vi står for en masse ting, så jeg kan ikke bare tillade mig at gå, når bandet spiller.

I stedet nyder han, at se så mange glade ansigter og at få så mange fine kommentarer fra folk, der atter en gang har været til en fantastisk Handi-Festival.