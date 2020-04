Handi-shelter i Salvad Parken

Et nyt shelter, der også er indrettet til brug for handicappede, står klar i Salvadparken, der ligger ved udmundingen af Hove Å mellem Roskilde og Jyllinge.

Her findes i forvejen et shelter, naturlegeplads, bålplads og stensamling med en flot udsigt lige ved fjorden.

- Med det nye shelter er det også muligt for folk i kørestol at komme ud og få en helt særlig naturoplevelse, forklarer Mikkel Eeg, der er projektkonsulent i nationalparken.

For at sikre, at der er god adgang til det nye shelter i al slags vejr, lægger kommunen og nationalparken i fællesskab en ny belægning på stien mellem parkeringsplads og shelter. Denne belægning forventes at være på plads inden længe.

Lidt væk fra det nye shelter, står et af de to ældre shelters tilbage. Det kan fortsat bruges og vil også blive moderniseret inden længe.

Det gamle shelter skal have et nyt gulv, en vindskærm og et lille indbygget te-bord i gulvet. Derudover etablerer nationalparken og Roskilde Kommune et lille udekøkken. Interesserede, der vil booke et af de to shelters ved Salvadparken, kan gøre dette på friluftsguiden.dk.