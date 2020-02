Formand for Handi-Festival Dan Hacke med den nytrykte plakat.(Foto: Jan Partoft)

Handi-Festivalen indtager den største hal

For første gang i Handi-Festivals snart fire-årige historie indtager festivalen den nye store hal D i Roskilde Hallerne, fortæller en stolt handi-formand Dan Hacke, der rent faktisk var med til at få den nye store hal bygget.

Dermed er det muligt at få plads til 800 festivaldeltagere og samtidig at lave en miniature-udgave af storesøsteren, Roskilde Festival, som Dan Hacke rent faktisk også var formand for i mange år.