Se billedserie Eleverne Nena Rasmussen og Amalie Lillelund Blomberg får information om speditørbranchen af Ditte Oline Lund Mejer Andersen fra Leman. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Handelsskole-elever hilste på virksomheder, der tilbyder elevpladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelsskole-elever hilste på virksomheder, der tilbyder elevpladser

Roskilde Avis - 04. februar 2018 kl. 07:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Roskilde Handelsskole havde i torsdags lejlighed til at kigge nærmere på, hvilke muligheder de har for at få et job, der svarer til deres drømme og ambitioner, da der var erhversdag på skolen.

- Her kan vi få gode råd og ideer til, hvad man kan lave i fremtiden, sagde Nena Rasmussen fra EUX-uddannelsen. Hun var på vej rundt til de stande virksomhederne havde på messen sammen med veninden Amalie Lillelund Blomberg.

- Vi er på vej rundt for at få ideer om, hvad de forskellige jobmuligheder byder på, sagde sidstnævnte.

De to havde lige talt med Ditte Oline Lund Mejer Andersen fra speditørvirksomheden Leman.

- For os er det vigtig at vise, hvad virksomheden tilbyder de unge, siger hun.

- Vi er 800 ansatte og har brug for 40 nye elever hvert år.

- Mange unge er interesseret i at høre om de muligheder, man har i vores branche. Man får hele verden som legeplads, og der er gode muligheder for at blive udstationeret, efter uddannelsen. Det fanger mange af de unges interesse.

Roskilde Handelsskole havde fundet plads til 37 stande hvor virksomhederne kunne præsentere, hvilke uddannelser og jobmuligheder de byder på. 600 elever fra eux, eud og hhx uddannelserne, var inde for at se, høre og tale med virksomhederne. Fælles for alle eleverne var, at de er færdige på skolen til sommer.

Udstillerne var private virksomheder og flere offentlige myndigheder havde også stande.