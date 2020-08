Handelslivet får sin city-chef - skal samle Roskildes aktiviteter

Se billedserie Formanden for Roskilde Handel Torben Stevold får en ny citychef, der kan koordinere de mange aktiviteter i byens butikker samt bygge bro til kulturen og andre dele af byens liv.

Roskilde Avis - 27. august 2020 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde skal have en ny city-chef, der kan hjælpe handels- og kulturlivet ved at koordinere de mange forskellige aktiviteter i byen og dermed tiltrække flere besøgende.

I kommunens nye budgetforlig for 2021, som næsten hele byrådet står bag, er der afsat en halv million til det helt nye job, der placeres med reference til bestyrelsen i Roskilde Handel og kommer til at høre under Erhvervsudvalgets område i kommunen.

- Vi har arbejdet på at få en sådan citychef i flere år, og jeg er særdeles tilfreds med, at det nu endelig lykkes, fortæller formanden for Roskilde Handel Torben Stevold.

- Vi har brug for en person, som kan samordne og udvikle de mange kræfter, der heldigvis findes her, så vi fortsat kan være en af landets allerbedste handels- og oplevelsesbyer.

Den nye city-manager skal bl.a. samarbejde med den nye fælles turistorganisation for Roskilde-Lejre-Frederikssund, Erhvervsforum, ROMU, Byens Hus, Gimle osv.

- Bestyrelsen hos Roskilde Handel lægger de overordnede linjer, men kan ikke selv udføre dette arbejde på daglig basis. Derfor har vi brug for en kvalificeret person til netop at klare denne meget vigtige opgave, som vil styrke Roskildes muligheder kraftigt, forklarer Torben Stevold.

Udenfor kommunen

Lars Lindskov (K) er formand for Erhvevsudvalg, der består af repræsentanter for byrådets partier samt en række erhvervsorganisationer og den lokale fagbevægelse.

- Roskildes handelsliv er vores største private erhverv, som skaffer kommunen mange jobs og indtægter. Derfor er det vigtigt, at vi nu giver butikkerne en håndsrækning med sådan en professionel hjælp til en opgave, som de ikke umiddelbart selv kan klare.

For Lars Lindskov har det været vigtigt, at den nye stilling placeres direkte hos Roskilde Handel - så det ikke bliver endnu et kommunalt job, der forsvinder i mængden på rådhuset.

Han lægger samtidig vægt på, at den nye city-chef ikke kun skal arbejde for Bymidten og RO's Torv men ligeledes tage sig af handelens forhold i Jyllinge og Viby.

Den nye citychef kommer til at arbejde for bestyrelsen i Roskilde Handel og hører under Erhvervsudvalgets område i kommunen. Opgaverne er bl.a. at:

at udvikle koncepter til at skabe øget kundetrfik.

at hjælpe butikkerne med tiltag, der kan fastholde samt tiltrække både kunder og ansatte.

at skabe en bedre forbindelse og større gennemslagskraft for handel- og kulturstrøget.

at højne uddannelsesniveauet hos lederne i Roskildes forretninge, bl.a. gennem et samarbejde med de lokale uddannelses-institutioner.

at følge tæt med, når det gælder tendenser indenfor detailhandel, byudvikling og ønsker hos forbrugerne.