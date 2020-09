Handel med hygge - Kunderne kom hele dagen til længe åbent

I forhold til tidligere års arrangementer, hvor mange mennesker har været samlet ret tæt til underholdning, havde arrangørerne i år på forhånd opgivet denne mulighed, fordi det er for farligt under corona-epidemien.

Derfor var det samlede fremmøde mindre, men restauranterne oplevede en stærk søgning, hvor der var fyldt op mange steder. Meldingerne var nogenlunde ens, da Roskilde Avis tog en tur gennem Algade og Skomagergade for at se, hvordan det spændte af.

Taske- og kuffert-forretningen Neye havde haft godt besøg, og her var handelen også fordelt over hele dagen.

Tina Settrup i herretøjs-forretningen Monopol var tilfreds med et fint besøg pga. en annonce i avisen. Hun var glad for på denne måde at kunne mødes og tale med så mange forskellige mennesker, som hun har lært at kende.