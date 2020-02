Handel glæder sig over julelyset: Send et takkekort til Torben

Se billedserie Henrik Peter Reisby Nielsen forklarede, at forretningerne skal arbejde endnu bedre sammen, hvis Roskilde i fremtiden skal overlevet som en stor handelsby. (Foto: Patrick Holbek)

- Butikkerne og mange andre i byen burde sende et takkekort til handelsformand Torben Stevold og andre, der sørgede for, at Roskilde alligevel fik julebelysning i gaderne i 2019, selv om det på et tidspunkt så lidt sort ud.

Sådan forklarede detailhandels-eksperten Henrik Peter Reisby Nielsen, da han holdt oplæg om fremtiden ved et velbesøgt møde hos Roskilde Handel tirsdag aften i Byens Hus.

Reisby er selv opvokset i det lokale handelsliv som 4. generation i familien, der havde forretningen i Algade, indtil man for nogle år siden valgte af sælge til en større kæde.

- Roskilde har klaret sig godt og bevaret en levende Bymidte frem til nu. Men hvis vi også skal følge med i fremtiden, er vi nødt til at få flere forretninger til at forstå, at de også i deres egen interesse skal bidrage til et fællesskab, som dermed får langt større gennemslagskraft.

Vinder indflydelse Tidligere blev mange af byens butikker drevet af de samme familier gennem flere generationer, og de var optaget af, at der også skulle være en fremtid, både for forretningen og deres efterkommere.

Men i takt med at kæde-butikker har vundet frem, og de ofte bliver ledet af folk, der kun bliver få år på stedet, så er man ikke længere optaget af, hvordan det går med byens udvikling.

Reisby brugte sagen med julebelysning i 2019 som eksempel på, hvordan det kan gå godt eller skidt - helt afhængig af, om man kan finde ud af at stå sammen i en stærk organisation, der med en skrap formand forstår at få indflydelse for handelslivets interesser.

Kommunen med Historisk set er det forretningerne, der selv har betalt for en fine juleudsmykning i Roskildes gader. Men allerede i 2018 gik det galt, da for mange ikke ville være med til at betale - og bare ville høste fordelene af, at andre gjorde det.

I 2019 havde Torben Stevold som formand i Roskilde Handel derfor stillet den betingelse, at flere måtte bidrage, så der ikke på ny blev et stort underskud. Samtidig fremstillede man mærkater til butiksruderne med budskabet om, at denne forretning havde altså betalt - og det hjalp.

Desuden havde Byrådets Erhvervsudvalg stillet den nødvendige underskuds-garanti, så man var sikker på, at de ville løbe rundt.

Nu er repræsentanter for Roskilde Handel, Erhvervsforum og byrådets partier så ved at finde frem til en mere permanent løsning, så man ikke igen havner i den samme panik-situation.

Herefter tages stadelejen fra butikkernes udstillinger i gågaderne, der hidtil er blevet brugt til forskellige kunstneriske udsmykninger rundt om i byen, og bruges på julebelysning.

På den måde bliver det ikke længere butikkernes eget ansvar men en opgave for kommunen, hvilket er ganske rimeligt, når handelslivet skaffe så store skatteindtægter til byen.

Nye ansigter Mødet tirsdag hos Roskilde Handel var samtidig et forsøg på at inddrage flere butikker og andre virksomheder i organisationen, og en række nye ansigter var dag også mødt frem ved det velbesøgte arrangement med knapt 50 deltagere.

Fra Roskilde Handels Sekretariat blev aktiviteterne i 2019 gennemgået og et tilsvarende program præsenteret for 2020.

