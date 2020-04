Mogens Hallager glæder sig over det stærke sammenhold i befolkningen under corona-krisen.

Hallager oplever: Stor hjælpsomhed

- Jeg har mærket en meget stor hjælpsomhed mellem folk. Det er positivt midt i alle de negative ting, vi oplever under corona-krisen.

Sådan fortæller byrådsmedlem Mogens Hallager (K) fra Jyllinge om sine oplevelser under den igangværende epidemi.

- Da Mette Frederiksen holdt sin tale, hvor hun lukkede landet ned, besluttede jeg at starte en gruppe, hvor vi skulle hjælpe hinanden med at sørge mad til ældre osv. Allerede samme aften, havde over 500 meldt sig til, og nu er vi 850.