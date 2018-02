Hætteklædte så på hus

Torsdag formiddag fik politiet en henvendelse om to hætteklædte mænd, der gik ind i en have på Gammel Trekronervej. Anmelderen mente, der kunne være optræk til et indbrud. Politiet kørte til stedet og traf to mænd fra Roskilde på henholdsvis 26 og 29 år. De to ville kigge nærmere på huset, da det var sat til salg. Politifolkene kørte fra stedet uden at foretage sig yderligere.