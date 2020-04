Se billedserie Håndvask i det fri er blevet en fast del af dagligdagen på Roskilde Gymnasium. Foto: Jan Partoft

Håndvask som gymnasiefag

Roskilde Avis - 26. april 2020 kl. 07:37 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Velkommen tilbage og vask så lige hænderne. Nogenlunde sådan var den hilsen 3.g'erne og 2.hf'erne fik da de mødte på Roskilde Gymnasium efter den store corona-nedlukning.

- Der er krav til eleverne om, at de vaske hænderne, når de kommer her om morgenen og til spisefrikvarteret, siger rektor Henrik Nevers fra Roskilde Gymnasium.

- Der er blevet indrettet håndvaske med mindst to meters afstand i den gamle skolegård, så elevene kan opfylde kravene.

- Vi havde travlt i weekenden op til at afgangseleverne kunne komme tilbage.

- Ud over etablering af håndvaskene, skulle der rykkes rundt, så der var mindst to meter mellem eleverne og deres borde.

- Vi kunne se, at anstrengelserne har været det hele værd, da vi så hvor glade eleverne var for at vende tilbage.

Al plads er brugt

Normalt har Roskilde Gymnasium 1.130 elever, men nu er det kun afgangsklassernes 375 elever, der er tilbage på gymnasiet.

- Vi har brugt al den plads vi har for at overholde afstandskravene, siger Henrik Nevers.

- Nogle klasser, der er i de gamle bygninger, er fordelt ud i fire lokaler.

Eleverne er glade for at komme tilbage, selv om nogle af dem også er bekymrede over, hvordan det kommer til at gå i den nærmeste fremtid.

- Det er dejligt at være tilbage, men med det er med andre følelser og tanker på, hvad der skal ske, siger Matthias Jon Andersen fra 3.S.

- Det her skulle jo være vores ungdoms bedste tid. Hvad med dimissionsfest og studentergilder, det bliver også på en helt anden måde.

Helt anderledes

For Ingeborg Harpelund Sørensen fra 3.S er mærkeligt at være tilbage på gymnasiet med de nye forholdsregler.

- Det er en sær måde at komme tilbage på med de nye regler, siger hun.

- Man skal vænne sig til at skole og undervisning er helt anderledes end hvad man har været vant til de seneste 13 år.

Tiden med hjemmearbejde har ikke været så slem for hende.

- Vi har lavet vores store individuelle opgave, så vi har ikke haft så meget virtuelundervisning, som 1. og 2. g'erne. På den måde har vi ikke været så hårdt ramt.

Eksamenstiden bliver anderledes for eleverne, da der kun bliver få mundlige og skriftelige eksamener. Det bliver årskaraktererne der kommer til at stå på eksamensbeviserne.

- Det er ligesom man ikke rigtig skal kæmpe for at få sin eksamen, siger et par af eleverne, da de står i en godt spredt gruppe og snakker med Henrik Nevers.