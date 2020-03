Send til din ven. X Artiklen: Håndværkere bange for smitte: Mangler håndsprit på stor byggeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndværkere bange for smitte: Mangler håndsprit på stor byggeplads

Roskilde Avis - 26. marts 2020 kl. 00:35 Af Tekst og foto Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del håndværkere på byggeriet ved Kristianslund, der i øjeblikket gennemgår en helhedsrenovering, er langt fra tilfredse med deres forhold på byggepladsen. Ligesom Søs Di Stefano, der bor i lejlighedskomplekset, er de bange for at blive smittet med coronavirus.

Da avisen er ved at filme Søs ved toilettet, kommer de hen og fortæller, at de heller ikke er tilfredse med forholdene på deres arbejdsplads.

- Vi deler toilet med de omkring 50 andre håndværkere, der går rundt ude og inde her. Men der er absolut ingen håndsprit, og der bliver ikke gjort ordentligt rent, siger en af dem.

- Vi går tæt sammen og låner ting af hinanden for at hjælpes ad, så nytter det ikke noget, at vi ikke kan spritte hænderne af.

Samtidig er håndværkerne nervøse for at have kontakt med de mange beboere, der er hjemme i deres boliger, da de også kan være smittebærere, fortæller de.

- Vi får at vide hele tiden, at man skal holde sig for sig selv og undgå kontakt med andre. Men det er helt umuligt her, siger to håndværkere samstemmende. De er bange for at blive smittet og for at smitte deres kære eller nogle af beboerne.

Håndværkerne foretrækker at være anonyme, da de er bange for konsekvenserne ved at udtale sig til Roskilde Avis.

Avisen har kontaktet firmaet Juul & Nielsen, men de er ikke vendt tilbage før deadline.

:

relaterede artikler

Hjemsendt på grund af smittefare: Nu deler Elisabeth toilet med 18 familier 26. marts 2020 kl. 00:03