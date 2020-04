Rasmus Kjærgaard Petersen underviser i dansk og historie og er indstillet til Politikens Undervisningspris. Foto: Himmelev Gymnasium Roskilde

Gymnasium: lærerne er stadig et hit trods hjemmeundervisning

Roskilde Avis - 02. april 2020 kl. 05:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom undervisningen i flere uger nu er foregået på behørig afstand, og kontakten mellem lærere og elever skal ske gennem skærmen, så kunne noget tyde på, at nedlukningen heldigvis ikke har haft negativ indflydelse på relationerne mellem lærer og elever. På Himmelev Gymnasium kan vi i hvert fald glæde os over, at et rekordstort antal lærere igen i år er indstillet til Politikens Undervisningspris.

Ikke mindre end 15 lærere er i skrivende stund indstillet af deres elever, og der er endnu nogle uger tilbage før Politiken lukker for indstillinger. Det er rekord i regionen og muligvis også på landsplan. Begrundelserne for de enkelte indstillinger er mangfoldige men centralt står en anerkendelse af lærernes engagement og blik for den enkelte. Omstillingen til virtuel undervisning nævnes også, og her er der ros til lærerne for at få det hele til at give mening i en hverdag, der ellers godt kan være udfordrende at komme igennem i disse tider.

De indstillede lærere nævner selv det vigtige forhold til eleverne og et stærkt samarbejde på lærerværelset som afgørende betingelser for den gode undervisning:

- Vi har et virkelig godt lærekollegium her på Himmelev, men det er da også imponerende, at vores elever har overskud til at lave indstillingerne nu hvor de ellers har rigeligt at gøre med at få den virtuelle hverdag til at fungere. Det er sgu flot af de unge mennesker, siger Lars Skadhauge, psykologi- og idrætslærer og blandt de indstillede til undervisningsprisen.

Elevrådsformanden Emilie Krageskov fra 2.b peger også på relationen mellem lærer og elever, som en af årsagerne til de mange indstillinger: "Jeg tror, at Himmelev Gymnasiums størrelse har en betydning. Vi er et mindre gymnasium, og det er en fordel. Den gode relation mellem lærere og elever kan mærkes, og det skaber et rigtig godt læringsmiljø."

Politikens Undervisningspris uddeles den 18. august, og fristen for indstillinger udløber den 9. maj. Prisen er støttet af Lundbeckfonden.