Se billedserie Slagter Frimann står klar med take away.

Guide til mad ud af huset: Spis godt og bidrag til at holde Roskilde i gang

Roskilde Avis - 18. marts 2020 kl. 13:07 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Roskildes spisesteder nu holder lukket for gæster, kan du stadig hente mad hjem fra mange af dem.

Ved pressemødet tirsdag 17. marts meddelte statsminister Mette Frederiksen endnu en række restriktioner for at stoppe spredningen af corona-virus. Også caféer, restauranter, barer og diskoteker skal nu holde lukket. Imidlertid må spisesteder, der kan sælge take away, fortsat gøre det - og det er der heldigvis mange, der har valgt at gøre i Roskilde.

Fanen højt og folk adskilt Slagter Frimann i Støden holder naturligvis stadig åbent, og man kan vælge at hente sin mad i butikken eller få den bragt inden for 24 timer. Slagtermester Palle Christensen her omkring 50 forskellige retter på frost, han har færdigretter på glas, og han har fortsat alt i kød, pålæg og salater, som vi kender det.

Ovenstående er ikke udtryk for en eksklusiv liste. Vi har forsøgt at ringe bredt rundt, men dem der ikke har svaret, indgår ikke i denne artikel. Disse holder muligvis åbent alligevel. - Her har jo ingen selvbetjening her, så her er mindre risiko for smitte. Vi tager varerne, og vi spritter hænderne af hele tiden. Vi arbejder i hold, spiser hver for sig, og tager alle mulige forholdsregler. Vi holder fanen højt og folk adskilt. Ved fælles hjælp skal vi nok komme igennem det her, så vi kan få vores normale hverdag tilbage, siger slagtermesteren.

Vigen og videre Patrick Skovgaard har siden mandag holdt åbent for take away på Restaurant Vigen, hvor han leverer en ny hovedret, som får selskab af enten en forret eller en dessert, hver dag. Fra fredag 20. marts udvider han forsøgsordningen til Skänk på Hestetorvet, hvor man vil kunne købe tapas ud af huset.

- Det har været en succes på Vigen, så vi prøver at udvide det til Skänk. Det er jo lidt på forsøgsbasis, og det bliver jo lavet om hele tiden, siger han.

Folk bakker op På Why Food & Cocktails i Ringstedgade holder Nanna Ajslev åbent for mad ud af huset fra hele menukortet. Det startede som en satsning, da restauratøren havde købt stort ind af varer til restauranten inden pressemødet.

- Heldigvis kunne vi sælge alt, vi havde bestilt hjem. Folk er søde til at bakke op omkring os, siger Nanna Ajslev, der har kunnet beholde alle sine medarbejdere indtil videre.

Hun opfordrer folk til at bestille tidligt, så hun og personalet kan have alt klar til afhentning om aftenen.

- Så ved jeg også, hvor meget personale, jeg har brug for, siger hun.

Hjulene i gang På Pipers Hus i Byparken startede Peer Seipelt med at forære mad væk for at tømme køleskabet. Køleskabet blev tømt, men er siden fyldt igen - for nu sælger restauratøren også mad ud af huset.

- Jeg starter i dag, onsdag, med retter ud af huset. Vi har dagens ret alle dage og en bøf i weekenden, siger Peer Seipelt, som har maden til afhentning fra kl. 16-19.

- Jeg gør det for at holde hjulene lidt i gang og holde lidt liv i mine medarbejdere, siger han.





Mad til weekenden På Restaurant Mumm i Karen Olsdatters Stræde forbereder Kenneth Kmiecik sig også på at sælge mad ud af huset i weekenderne, og han tager allerede imod bestillinger.

- Det afhænger jo hele tiden af, hvad vi kan få af varer og engangsemballage, så vi tager én uge ad gangen, siger restauratøren, som desværre har måttet sige farvel til to kokke.

- Vi vil helst beholde dem, men vi må gøre, hvad vi kan efter omstændighederne. Heldigvis ser det ud til, at vi har god opbakning til weekenden, fortæller han.

Snuden i sporet The Big Chef på Schmeltz Plads sælger mad ud af huset fra hele menukortet fra kl. 16 til midnat, og hos Roskilde Smørrebrød i Algade er der godt gang i salget af smørrebrød, sandwich, flutes og boller ud af butikken.

- Vi prøver at holde snuden i sporet. Vi har sindssygt travlt, og vi leverer også maden ud i hele Roskilde, lyder det.

Vegetarisk til døren Marie-Nora Feldthus lukkede allerede fredag for Lime Food på Roskilde Station af respekt for de udstukne retningslinjer. Nu åbner hun imidlertid op for mad ud af huset, og man kan sågar bestille indtil kl. 15, og derefter få det leveret til døren.

- Det er primært vegansk og vegetarisk mad i form af sandwich, salater, supper, daal og chili sin carne, fortæller ejeren.

Skriv til ra.red@sn.dk, hvis du også har en restaurant, der er gået over til take-away.

