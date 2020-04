Grundsmag er allerede lykkedes med at indsamle halvdelen af de 30.000 kroner, som det vil koste at skabe et hyggeligt miljø foran restauranten på Stændertorvet.

Grundsmag beder om hjælp

- Coronakrisen har gjort, at de penge der skulle have betalt for udemøbler og plantekasser til torvet ikke er kommet ind. Derfor søger vi jeres opbakning til at kunne realisere en dejligt udeservering, hvor I kan nyde sol, mad, drikke og godt selskab, skriver Marie Vedel fra Grundsmag som motivation for at søge 30.000 kroner på crowdfunding-sitet Boomerang.

Initiativet lader til at bære frugt, for på få dage har 25 donorer i alt doneret godt 15.00 kroner til formålet indtil videre.