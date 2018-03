Grundsmag åbnede dørene for første gang januar idste år. Nu er Andreas Lykke Rasmussen (t.v) ny kok på stedet. Til højre står den ene af stifterne kok Jens Kristensen.

Send til din ven. X Artiklen: Grundsmag: Ny kok i rundkørslen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundsmag: Ny kok i rundkørslen

Roskilde Avis - 12. marts 2018 kl. 20:06 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Madstedet Grundsmag på Helligkorsvej har fået ny kok. Andreas Lykke Rasmussen havde første arbejdsdag i sidste uge.

Her startede han med at lange mere end 50 styk af den populære fredagspizza over disken.

En udfordrende opgave, når man kun har to en halv time og en lille stenovn med plads til 8 - 9 pizzaer.

Grundsmag er et helt nyt koncept for kokken, der glæder sig til at stå på stedet og kokkerere.

Han kommer fra en stilling som køkkenchef i lærernes fagforenings kantine, hvor han hver dag kokkerede for 500 personer.

Tidligere var han ansvarlig for kantinen for de ansatte i Det Kongelige Teater.

- Jeg trængte til at prøve noget helt nyt, siger kokken, der er spændt på at udvikle forretningen.

Han kører videre med dagens ret onsdag til fredag og frokost, der indtil videre består af sandwich, tirsdag til fredag.

- Jeg laver rustikke retter med økologiske danske råvarer som dagens ret. Mad man også kan lave hjemme i sit eget køkken, siger Andreas.

Kokkene Jens Kristensen og Maria Vedel, der startede Grundsmag for lidt over et år siden, har stadig travlt i butikken. Så travlt at de er nødt til at have Andreas med som daglig leder af butikken.

Jens står for stedets madskole og er med til at omlægge kantiner til økologisk drift, mens Maria Vedel står for cateringsdelen.