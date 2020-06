Grundlov fejret ved bibliotket - Alsang med positiv opsang

Breddam understregede bl.a., at demokrati ikke kun er paragraffer i en nedskrevet forfatning. Det er også den levende tradition, som findes i den danske sangskat. Her fortælles om kulturen bag et demokrati, hvor mennesker mødes og diskuterer, mens de i fælleskab finde løsninger, som alle kan leve fornuftigt med.

- Men det er jo ikke nok. Vi må også sammen finde måder, så de 'smukke unge mennesker' kan få afløb for al deres livsglæde - uden at smitten blusser op igen. Her er den opgave, som vi netop skal løse gennem samtale i et demokratisk fællesskab. For mig er det netop i Grundlovens ånd, mente Tomas Breddam.